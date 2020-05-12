Esenyurt'ta damat, kayınpeder ile kayınvalidesini öldürdü İstanbul Esenyurt'ta Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Cinayetler sonrası şüpheli damat polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt'ta iftar öncesinde iki cinayet işlendi. Damat,kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Esenyurt Mehter Çeşme Mahallesi'ndeki evlerinde, iftar öncesi iddiaya göre damat, kayınpederi ile kayınvalidesini silahla ateş ederek öldürdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli damadı gözaltına aldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaynak: DHA