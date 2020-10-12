Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada
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Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada

12.10.2020 09:35 | Son Güncelleme: 12.10.2020 10:26

Esenyurt'ta seyir halindeki bir minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen aracın altında kalan çocuk hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförüne kaza nedeniyle çevredekiler tarafından meydan dayağı atıldı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde Esenyurt Atatürk Mahallesi Dağhan Sokakta meydana gelen kazada, sokak üzerinde seyreden minibüsün önüne, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin aniden atladı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen çocuk aracın altında kaldı. Minibüsün altında kalan Çetin'in bacağında kırık meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KOLTUĞUNDAN İNDİRİP, MEYDAN DAYAĞI ATTILAR

Yaşanan kaza sonrasında çocuğun yaralandığını gören vatandaşlar, minibüs şoförünü darp etmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren çevredeki vatandaşların darp girişimini ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 11 yaşındaki çocuğa minibüsün çarptığı ve çevredeki vatandaşların minibüs şoförüne darp girişimi gözüküyor. Çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonucunda minibüs şoförü ise gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (19)
TURK 182: iyide minibüs şoförünün suçu yokki,görüntüde net çocuk yola direkt hızlı bir şekilde çıkıyor,gelen cahiller çocuğa bakacağına şoföre saldırmışlar
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ALPER TUNGA,: ANİDEN ARABANIN ÖNÜNE ATLAYANBİRİSİ İÇİN SÜRÜCÜ NE YAPABİLİR Kİ!
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PAŞALI: Ülkemizde insanların psikolojisi bozuk durumda işsizlik geçimsizlik, aile içinde şiddet, kadın cinayetleri, trafik sorunu, enerji, su, vb tüketimi faturaların yüksek gelmesi, esnafın dükkan kirası, doların yükselmesi, yakıta gelen zam, araç muayene istasyonlarında ki soygun, bunlar hep vatandaşa yansıtılıyor. 15 Temmuz da darbe olduğunda halkımız sokaklara dökülmüştü devletimiz o günleri unuttu yine vatandaşa olan oluyor işsizlik gittikçe artıyor hırsızlıklar fazlalaşıyorboşanmalar fazlalaştı.
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