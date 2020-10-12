Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada

Esenyurt'ta seyir halindeki bir minibüs, aniden yola çıkan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Minibüsün ani fren yapmasına rağmen aracın altında kalan çocuk hastaneye kaldırılırken, minibüs şoförüne kaza nedeniyle çevredekiler tarafından meydan dayağı atıldı. Olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.