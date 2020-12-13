Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar
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Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

13.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:22
Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,DHA Esenyurt D-100 Karayolu'nda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan trafikte yolu paylaşamayan sürücüler kaza yaptı.

Kaza dün öğle saatlerinde Esenyurt D-100 Karayolu Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İki sürücü yanyoldan anayol katılımında yolu paylaşamayarak kaza yaptı. İlginç kaza tam da sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş olan yolda yaşandı. Kaza sebebiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken, bağlantı yolu sürücüler anlaşana kadar kapandı. Sürücülerin kendi aralarında anlaşmasının ardından yol trafiğe açıldı.


Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar
Esenyurt'ta boş yolu paylaşamayıp kaza yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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