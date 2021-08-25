Esenyurt'ta arabanın çarptığı motor sürücüsü metrelerce sürüklendi
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Esenyurt'ta arabanın çarptığı motor sürücüsü metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta arabanın çarptığı motor sürücüsü metrelerce sürüklendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta ara sokaktan çıkan araba seyir halindeki motosiklete çaptı.

Esenyurt'ta ara sokaktan çıkan araba seyir halindeki motosiklete çaptı. Kazada motosiklet sürücü aracın altında metrelerce sürüklenirken kol ve bacağında yaralar oluştu. Motosiklet sürücüsü ise kaza sonrasında ambulans ile hastaneye kaldırılırken yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi'nde yaşandı. Ara sokaktan çıkan kadın sürücünün hakimiyetindeki araba motosiklet çarpıştı. Kazada arabanın çapmasıyla yere düşen ve araç altında sürüklenen motosikletli bacağından ve kolundan yaralanırken çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye araç sürücüsü ise ifadesinin alınması için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Yaşanan kaza anlarını gören Burak Alp Aksoy ise, "Kadın sürücü ara sokaktan, motosikletli ise caddeden geliyordu. Motosiklet korna çaldı fakat araç sürücüsü görmeyince motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle aracın altında kalan motosiklet ve sürücüsü bir süre sürüklendi. Motosiklet sürücüsü arkadaşın bacağında ve kolunda yaralar vardı. Sağlık ekipleri geldi ve ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bizde yere düşen motosikleti yerden alarak dükkana kaldırdık" diyerek olayı anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta arabanın çarptığı motor sürücüsü metrelerce sürüklendi - Haberler
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