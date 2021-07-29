ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
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ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta çöp kamyonu, oğlu ile yolun karşısına geçen kadına çarparak üzerinden geçti.

ESENYURT'ta çöp kamyonu, oğlu ile yolun karşısına geçen kadına çarparak üzerinden geçti. Çocuğun durumunun iyi, annenin ayağında ise kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan sokakta yaşandı. İddiaya göre, çöp kamyonu sürücüsü fark etmeyerek sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptıktan sonra üzerlerinden geçti. Kazayı anne ve oğlu hafif sıyrıklarla atlatırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Çocuğun durumunun iyi, annenin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, mucizevi kurtuluş çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AYAĞININ DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ

Yaşanan kaza anını anlatan İsa Açıkgöz, Araç, çocuğu kurtarırken kadının ayaklarına basmış geçmiş. Ayağının durumu çok kötüydü. Çocuğun durumu iyiydi. Hiçbir şey yoktu ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI
ESENYURT'TA ANNE VE OĞLU ÇÖP KAMYONUNUN ALTINDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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