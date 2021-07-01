Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta iki aile arasında çıkan kavgada sopalar kullanıldı.

ESENYURT'ta iki aile arasında çıkan kavgada sopalar kullanıldı. İki kişi başlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocukların park halindeki araçlara zarar verdiği yolundaki iddialar üzerine iki komşu aile arasında kısa süre önce tartışma çıktı. Taraflar ayrılırken dün akşam saatlerinde gerginlik tekrar alevlendi. Aile fertleri birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. İki kişi başlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, polise haber verildi. Gelen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına alırken, yaralı 2 kişi çağrılan ambulanstaki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 


Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı
Esenyurt'ta ailelerin sopalı kavgasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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