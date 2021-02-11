İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada
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İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada

11.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:04

Esenyurt'ta bir kişi 15 katlı bir binanın 6. katından atladı. İş yeri çatısına düşerek hayatını kaybeden adamın düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Sabah saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, Gürsel Solhan isimli bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 15 katlı bir binanın 6'ıncı katından bir iş yerinin çatısına düştü.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de Solhan'a ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerine yaptığı Gürsel Solhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

O ANLAR KAMERADA

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, öte yandan şahsın düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

6. kattan atlayan adam hayatını kaybetti! Kan donduran anlar kamerada
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
MS: eskiden ekonomik sebeplerden ayda yılda bir olurdu. Şimdilerde sağ olsun Aile politikamızın Avrupai sözleşmeleri neticesinde her gün cinayetler intiharlar . . . . Sonumuz Hayr ola
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ANADOLU: İntihar edenlerin sayısı Covid''den ölenleri geçti!!!
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