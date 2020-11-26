Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği

26.11.2020 04:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 04:51

Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği Esenyurt'ta gece saatlerinde bir site içerisinde bulunan 30 katlı bir binanın 12'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği

İSTANBUL - Esenyurt'ta gece saatlerinde bir site içerisinde bulunan 30 katlı bir binanın 12'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Site sakinlerini sokağa döken yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 02: 00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, site içerisinde bulunan 30 katlı bir binanın 12'nci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği dairede bulunan vatandaşlar ve bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sitenin otomatik yangın söndürme sistemi devreye giremeyince bina sakinleri korku ve paniğe kapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Habertürk'te gergin anlar! 'Bir daha olursa kafa kafaya girerim' deyip stüdyoyu terk etti
Habertürk'te gergin anlar! "Bir daha olursa kafa kafaya girerim" deyip stüdyoyu terk etti
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Vahim tablo! Gerçek vaka sayıları açıklandı, Türkiye dünya sıralamasında zirveye çıktı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı
Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözleri olay oldu! Tepki üstüne tepki yağdı

Yangının çıktığı bina sakinlerinden İlker Özdeş,

"Ekipler herkesi tahliye ederek binayı boşalttılar. Herhangi bir yaralı olup olmadığını görmedim. Bende bu binanın 5'inci katında oturuyorum, hemen dışarı çıktım" diye konuştu.

Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülürken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği
Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

İlgili Haberler

Pendik'te 4 katlı binada yangın: 3'ü çocuk 6 kişi kurtarıldı
Pendik'te 4 katlı binada yangın: 3'ü çocuk 6 kişi kurtarıldı
Hasarlı binanın bodrum katı yandı
Hasarlı binanın bodrum katı yandı
Şişli'de AVM'nin çatı katında restoran yangını
Şişli'de AVM'nin çatı katında restoran yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Deniz Seki Bülent Ersoy Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ozan Tufan Mert Günok Ersun Yanal Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta 30 katlı bir binanın 12'nci katında yangın paniği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 04:51:12. #1.15#
title