Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu
22.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:30

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.

Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu. Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 47 kategoride seçici kurul ile halka açık oylama sonucu kazanan isimlere ödülleri takdim edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.Ş., Kırmızı Türk Spikerler Platformun düzenlemiş olduğu Altın Kayısı Ödül Töreni'nde "kalite, güven ve fiyat" anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görüldü.

Ödülü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Cem Uçan'ın elinden alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürlüğü Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, "Biz büyük bir aileyiz. Pandemi döneminde hiç usanmadan emek veren 700 çalışan arkadaşımız adına bu hediyeyi alıyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Volkan Bozkır Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Vedat Muriqi Rıza Çalımbay Josef De Souza Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Ateş Adana Çocuk
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 13:31:31. #1.15#
title