Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - Haberler | 3. Sayfa

Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi

İSTANBUL - Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu.

Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Cenk Tosun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:37:39. #1.15#

title