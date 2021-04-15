Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.
Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi
İSTANBUL - Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR