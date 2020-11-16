Esenler Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu
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Esenler Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

16.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 16.11.2020 17:34
Esenler Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu

Esenler Film Günleri kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Esenler Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Esenler Film Günleri kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Esenler Kısa Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Esenler Belediyesince gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri için geri sayım devam ederken, etkinlik kapsamında yapılacak yarışmada 11 kısa film ön elemeyi geçerek finale kaldı.

Finale kalan filmlerin, film ekiplerinin katılımıyla gösterime sunulacağı etkinlik programında, sinema üzerine söyleşi ve paneller de yer alacak.

İpek Tuzcuoğlu, Emre Kızılırmak, Umut Sakallıoğlu ve Belkıs Bayrak'tan oluşan jüri, Derviş Zaim'in başkanlığında toplanarak filmleri değerlendirecek.

Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenecek ödül töreni, Esenler Film Günleri'nin kapanış günü olan 21 Kasım'da yapılacak.

"Fotoğraf", "Ayşe", "Acil Çırak Aranıyor", "Servis", "Vortex" ve "Merkeb-i Mesai" filmleri 19 Kasım saat 14.30'da, "Bugün Ölmek İstemiyorum", "App", "Erk", "Da Capo" ve "Göz" ise 20 Kasım saat 14.30'da sinemaseverlerle buluşacak.

"Esenler Film Günleri", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 18-21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Alcan

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