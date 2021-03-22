Esenler'de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
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Esenler'de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

22.03.2021 12:52 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:19
Esenler'de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Esenler'de polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı.

Esenler'de polis ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi yapıldı. Denetim sırasında belediyede ruhsat kaydı bulunmayan sürücüye cezai işlem uygulandı. Sürücü, maskesini doğru takması için polislere 'bıktık maskeden' diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Esenler'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube, Asayiş Büro ve İlçe Zabıta ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında belediyede sürücü olarak izini bulunmayan minibüs sürücüsü Erol Ü.'ye bin 300 TL para cezası kesildi. Ceza işlemi sırasında minibüs sürücüsü Erol Ü, polisin maskesini doğru takması konusunda uyarması üzerine "Bıktık bu maskeden" şeklinde ifadeler kullandı. Kesilen cezanın ardından araçtaki yolcular içerisi boş olan başka bir araca aktarıldı. Yapılan işlemlerin ardından polis ekipleri trafikte diğer toplu taşıma araçlarını denetleyerek yolcu ve sürücülere uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Esenler'de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi
Esenler'de toplu taşıma araçlarına korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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