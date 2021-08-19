Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI
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Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ESENLER'de PKK terör ögütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENLER'de PKK terör ögütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Esenler'de bir eve baskın düzenledi. Baskında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerinde bulunduktan sonra legal veya illegal yurda giriş yaptığı ve örgüt adına eylem arayışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evine yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI
Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI
Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI
Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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