Son dakika haber! ESENLER'DE PKK OPERASYONU KAMERADA: 3 GÖZALTI

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Son dakika haberler: ESENLER'de PKK terör ögütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ESENLER'de PKK terör ögütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Esenler'de bir eve baskın düzenledi. Baskında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü adına faaliyetlerinde bulunduktan sonra legal veya illegal yurda giriş yaptığı ve örgüt adına eylem arayışında olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evine yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı