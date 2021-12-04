Esenler'de park halindeki su dağıtım aracı alev alev yandı - Haberler
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Esenler'de park halindeki su dağıtım aracı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenler'de park halindeki su dağıtım aracı alev alev yandı

Esenler'de bir su dağıtım aracı park halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev aldı.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de bir su dağıtım aracı park halindeyken elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla bir anda alev aldı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü.

Esenler Fatih Mahallesi 204 Sokak'ta, 15.30 sıralarında park halindeki su dağıtım aracı bir anda alev aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın dolayısıyla çevredekiler kısa süreli panik yaşadı. Araç yangını, araç sahibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük maddi hasar meydana gelen araç, bir vinç yardımıyla sokaktan kaldırıldı.

Öte yandan o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, yanan araca vatandaşların müdahale ettiği görülüyor. - İSTANBUL

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