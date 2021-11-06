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Esenler'de bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenler'de bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Esenler'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenler'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre olay, Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Gece saatlerinde 5 kişi, İlkay U. isimli kişinin evinde eğlenmek için bir araya geldi. Sabaha kadar eğlenen grubun evinden silah sesleri yükseldiğini duyanlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 26 yaşındaki Ozan Oğuz'u başından vurulmuş halde buldu ev sahibi İlkay U. (45) ve kız arkadaşı olay yerinden kaçarken, evde bulunan 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, gözaltına alınan 2 kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Fırat Ç., "Arkadaşımdı. Kendisini çok iyi tanırım. Maddi sıkıntıları vardı. Şok oldum, İnşallah benim arkadaşım değildir. Çünkü çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Olayda kafasına sıkmış diye duyduk" dedi. - İSTANBUL

Esenler'de bir kişi evinde başından vurulmuş halde bulundu

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