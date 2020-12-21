Esengül Yılmaz ve Serkan Şenalp dünya birincisi oldu

Esengül Yılmaz ve Serkan Şenalp, 'One Million Dolar Challenge' yarışmasında ikinci kez dünya birincisi oldu. 26 bin aday arasından yine Yılmaz ve Şenalp'in, Tuz Gölü'nün üzerinde çektikleri bir dansçının görüntüsü zirvede yer aldı