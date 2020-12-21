Esengül Yılmaz ve Serkan Şenalp dünya birincisi oldu
21.12.2020 21:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:16
Esengül Yılmaz ve Serkan Şenalp, 'One Million Dolar Challenge' yarışmasında ikinci kez dünya birincisi oldu. 26 bin aday arasından yine Yılmaz ve Şenalp'in, Tuz Gölü'nün üzerinde çektikleri bir dansçının görüntüsü zirvede yer aldı
Esengül Yılmaz ve Serkan Şenalp, Gopro'nun 'One Million Dolar Challenge' yarışmasında ikinci kez dünya birincisi oldu. Gopro her sene yeni çıkan kamerasını tanıtmak amaçlı ilk reklam filmini dünya çapında creatörlerin gönderdikleri görüntülerden seçerek oluşturuyor.
Kaynak: Snob Magazin