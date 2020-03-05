Eşek Kral Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

Bir aslan, kral emekli olunca onun yerinde Azad Nagar’a hükmedecek olan kralı seçmekle görevlidir. O büyük gün geldiğindeyse, Azad Nagar’ın kralı olarak bir eşek seçilir ve onun yönetime gelmesi ile birlikte her şey yavaş yavaş mahvolmaya başlar.

Yönetmen: Aziz Jindani

Senaryo: Aziz Jindani, Kamran Khimani

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Donkey King

Yapımcı Firma: Talisman Animations

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: Pakistan

Orijinal Dili: Urduca

Filmin Süresi: 85 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 20.12.2019



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Kaynak: InterSinema.com