: Esed rejiminin yetimhanelerini bombaladığı çocuklara Fetih-Der sahip çıktı

18.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:26

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), Beşşar Esed rejimi güçlerinin dünkü saldırılarında yetimhaneleri hedef alınan 70 yetim ve öksüz çocuğa sahip çıktı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri dün gece geç saatlerde İdlib'in Dana bölgesinde bulunan Bardaklı yetimhanesi ve civarındaki çadır kentleri top atışlarıyla hedef aldı.

Bölgeye saldırı sonucu toplam 70 kız ve erkek çocuk, yetimhaneyi terk etti.

Bölgedeki Fetih-Der yetkilileri, kaldıkları yetimhanenin zarar görmesi üzerine ortada kalan yetim ve öksüzleri, İdlib'deki Yavuz Sultan Selim ve Abdülhamid Han yetimhanelerine yerleştirerek sahiplendi.

Fetih-Der Suriye çalışanı Recep Esemen AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim ve Rusya'nın en acımasız şekilde, herhangi bir hedef gözetmeksizin sivil yerleşimleri vurduğunu belirterek, yetimlere yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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