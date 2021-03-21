Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı
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Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı

21.03.2021 19:00 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:16
Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı

Suriye'de rejim yanlıları İdlib kentinde bir hastaneye silahlı saldırı düzenledi. Siviller üzerine düzenlenen saldırıda, biri çocuk beş kişi hayatını kaybederken, 10 sivil ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de rejimin İdlib'deki bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu biri çocuk beş kişinin öldüğünü, 10 sivilin yaralandığını duyurdu. Bakanlık'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Esed rejimi yine Suriyeli masum sivillere acımasızca bir saldırı gerçekleştirdi. İdlib Atarib'deki bir hastaneye yapılan top atışlarıyla 1'i çocuk olmak üzere 5 masum sivil, rejim tarafından katledildi. Hastaneyi vurarak yine insanlık suçu işleyen rejim 10 sivili de yaraladı" denildi.

Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı

SALDIRI SİLAHLARLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reuters haber ajansı ise saldırıda en az yedi sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini, 14 sağlık çalışanının ise yaralandığını kaydetti. Reuters'a konuşan tıp çalışanları ile arama-kurtarma ekibi mensupları, hayatını kaybedenler arasında bir kadın ve bir çocuğun olduğunu aktardı. Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Ofisi Sorumlusu İbrahim Ebu Layis ise yaptığı açıklamada, hastaneye karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini öne sürdü. Hastanede büyük hasar meydana gelirken kentte yaşayan siviller, hastanenin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi.

Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı

BİR YIL ÖNCE ATEŞKES İMZALANMIŞTI

Suriye rejim güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmalar bir yıl önce yapılan ateşkes anlaşmasıyla sönümlenmişti. Bölgede yaşayanlar, Rusya'nın desteklediği militanlar tarafından düzenlenen saldırılarla bazen çatışmaların yaşandığını aktarsa da Suriye ve Rusya iddiaları reddederek siviller ile çatışmaya girilmediğini, sadece İslamcı militanların hedef alındığını aktarıyor.

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