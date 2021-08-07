ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Beypazarı'nı ziyaret etti

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yönetim kurulu üyeleriyle Beypazarı ilçesine ziyarette bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yönetim kurulu üyeleriyle Beypazarı ilçesine ziyarette bulundu.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda incelemelerde bulunan Çelikus, Suluhan'ın tam şehrin göbeğinde muhteşem bir eser olduğunu dile getirerek, "Burada çok güzel faaliyetler yapılabilir. El sanatlarıyla ve kültürel sanatlarla ilgili musiki ile güzel işler yapılabilir. Çok güzel sinema filmleri yapılabilir. Bu çalışmalar Beypazarı'nın tanıtımına oldukça katkılar verir." ifadelerini kullandı.

Çelikus, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile ön görüşme yaptıklarını, ilgili makamlarla irtibat kurarak buranın ayağa kaldırılması için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak