Escape Room 2 Filmi

09.10.2019 10:58

2017 yılı yapımı Escape Room filminin devamı olarak çekilen Escape Room 2'nin yönetmen koltuğunda yine Adam Robitel oturuyor. Senaryosunu Bragi F. Schut'un kaleme aldığı filmin başrollerinde ise Taylor Russell McKenzie, Logan Miller ve Isabelle Fuhrman yer alıyor.

Yönetmen: Adam Robitel

Senaryo: Bragi F. Schut

Oyuncular: Isabelle Fuhrman, Taylor Russell, Logan Miller

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Escape Room 2

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 28.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com