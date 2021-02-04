Esat Yontuç kimdir? Esat Yontuç kaç yaşında nereli, mesleği ne?
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Esat Yontuç kimdir? Esat Yontuç kaç yaşında nereli, mesleği ne?

04.02.2021 12:00 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:05
Esat Yontuç kimdir? Esat Yontuç kaç yaşında nereli, mesleği ne?

Esat Yontunç kimdir sorusu, vatandaşların en çok merak ettiği arasında yer alıyor. Peki, Esat Yontuç kaç yaşında nereli, mesleği ne? Esat Yontuç kimdir?

Acun Ilıcalı ile hem çocukluk hem de yol arkadaşı olan Esat Yontunç'un hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Esat Yontuç kimdir? Esat Yontuç kaç yaşında nereli, mesleği ne?

ESAT YONTUÇ KİMDİR?

5 Mayıs 1969 İstanbul doğumlu Esat Yontunç, Acun Medya Genel Koordinatörü'dür.

Orta ve lise öğretimini Moda Koleji'nde tamamlayan Esat Yontunç, İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezundur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlamıştır. Program 2006 yılında sona ermiştir.

2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü yapmıştır.

Temmuz 2017'de Hande Gülşen ile nişanlanmıştır.

Yapımcı kimliği ile de ön plana çıkmaktadır.

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