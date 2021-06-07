Esat Toklu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esat Toklu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Esat Toklu geliyor. Peki, Esat Toklu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Esat Toklu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu kimdir merak edildi. Esat Toklu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Esat Toklu ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

ESAT TOKLU KİMDİR?

Esat Toklu, Ankara Bölge İdare İstinaf Mahkemesi Başkanı'dır.

Esat Toklu aslen Karaman'lıdır. 1990 'lı yıllarda Sakarya İdare Mahkemesi hakimi olarak görev yapmıştır. Esat Toklu, 2011 yılında Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına atanmıştı. Daha sonradan Esat Toklu, son HSYK'nın yayınladığı kararname ile Ankara İdari İstinaf Mahkemesi Başkanlığına getirilmişti.

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Esat Toklu'nun Twitter'da 2 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter hesabını "@e_toklu" adresinden takip edebilirsiniz.