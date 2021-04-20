Esat Özata kimdir? Esat Özata kaç yaşında, nereli? Esat Özata eşi kim?

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Uzman Diyetisyen Esat Özata kimdir? Esat Özata kaç yaşında, nereli? Esat Özata eşi kim? Esat Özata biyografisi haberimizde.

Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu Uzman DiyetisyenEsat Özata kimdir? Esat Özata kaç yaşında, nereli? Esat Özata eşi kim? Esat Özata biyografisi haberimizde.

ESAT ÖZATA KİMDİR?

21 Mart 1980, Kırklareli doğumlu Esat Özata 20 Nisan tarihinde yayınlanan Çağla ile Yeni Bir Gün konuğu. Aşçı ve diyetisyen olan başarılı isim Türk Aşçı Milli Takımında kaptanlık yapmaktadır. Dünyaca ünlü otel zincirlerinde çeşitli kademelerde çalıştı.

ESAT ÖZATA BAŞARILARI

Yurtiçi ve yurt dışında birçok başarıya imza atan isim 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz ve 4 merit olmak üzere toplamda 30 madalya sahibi oldu.