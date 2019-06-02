Esad rejimi sivillere ait tarlaları yakıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, napalm bombası kullanarak ekili tarlaları yakıp binlerce kişinin aç kalmasına yol açıyor. Esad rejimi, gece boyunca İdlib'deki saldırılarını sürdürdü. Rejim güçleri, gece saatlerinde Han Şeyhun ilçesinde misket bombası ve yakıcı napalm bombası kullanarak saldırı düzenledi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, bombardımanın Han Şeyhun yakınlarındaki Şam-Halep karayolu boyunca yangınlara neden olduğu, ekili tarlaların yandığı belirtildi. Rejim güçlerinin Maaret el Numan'daki saldırılarının da yangına yol açtığı ve sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü bildirildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İHA