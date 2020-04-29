Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
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Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu

Petrol fiyatlarında yaşanan çöküşün ardından kötüleşen Rusya ekonomisi sonrası Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki durumu düzeltmek için harekete geçti. Ancak Suriye lideri Esed'ın gücünü paylaşmak istememesi Moskova-Şam hattında gerginliğe neden oldu. Putin'in Esad'ı gözden çıkarabileceği belirtiliyor.

Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
29.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:33

Bloomberg'ün haberine göre, küresel koronavirüs salgınıyla beraber petrol fiyatlarının hızlı düşüşü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki askeri macerasını zora soktu.

Kremlin'in Şam'la olan müzakerelerinden haberdar olan bazı kişiler, Beşar Esed'ın muhaliflere karşı daha makul olması konusunda Putin'in ısrarcı olduğunu, on yıl süren bu anlaşmazlığın bir an önce siyasi uzlaşmaya varmasını istediği iddia ediyor.

"BÜTÜN SORUN ESED VE ÇEVRESİ"

Suriye'nin Kremlin için bir baş ağrısı olduğunu belirten Avrupa-Orta Doğu Merkezi idarecisi eski Rus diplomat Alexander Shumilin, "Kremlin'in bu baş ağrısından kurtulması gerekiyor. Bütün sorun Esed ve çevresi" dedi.

Habere göre, Putin'in öfkesi ve Esed'in dik başlılığı Rusya'nın nasıl bir açmaz içinde olduğunu gözler önüne seriyor. Rusya'nın Suriye'de anlaşma yapabileceği bir alternatif gücün olmaması, Esed'in dik başlılığının sebebi olarak gösteriliyor.

Bu iddialara karşın Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in Esed'den, muhalefetle uzlaşmaktan kaçındığı için memnun olmadığı söylentilerini yalanladı.

"ŞAM HÜKÜMETİ İLERİ GÖRÜŞLÜLÜKTEN VE MAKUL YAKLAŞIMDAN UZAK"

Başka bir iddiaya göre, 'Putin'in aşçısı' olarak tanınan Yevgeny Prigozhin'le bağlantılı bir medya kuruluşu, Esed'i kötüleyen online bir haber yayınladı. Haberde, Esed'in yalnızca yüzde 32 oy oranına sahip olduğu gösterilen bir seçim anketine atıf yapılırken, rejim ve muhalefet içindeki bazı olası değişiklikleri listeleniyordu.

İddiaya göre Federal News Agency'de yayınlanan haber çabucak kaldırıldı. Günler sonra, Rus Uluslararası İlişkiler Konseyi, Şam hükümetinin iç karışıklığı önlemeye karşı "ileri görüşlülükten ve makul yaklaşımdan" uzak olduğunu anlatan bir eleştiri yayınladı.

Tamamen devlet güdümünde olan gazetelerin, Suriye ile Rusya'nın arasındaki gerilimi yazmadığını, bu yüzden Suriye halkının bu tartışmalardan habersiz olduğu iddia ediliyor.

"MÜZAKERELER KASTEN SABOTE EDİLİYOR"

Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkan Yardımcısı Alexander Aksenyonok'un, "Esed yeni bir anayasayı kabul etmeyecek olursa, Suriye rejimi kendini büyük bir riske atmış olacak" dediği kaydedildi.

Aynı zamanda, Putin tarafından destek gören Valdai Tartışma Kulübü'ne üye olan Aksenyonok, yeniden yapılandırılmaya başlanan Suriye anayasasında siyasi rekabeti sağlayacak bazı maddelerin Cenevre müzakerelerinde, geçtiğimiz yılın sonunda, tartışılmaya başlandığını ancak,Şam rejiminin müzakereleri kasten sabote etmesi sonucu devam eden müzakerelerin çıkmaza girdiğini belirtti.

20 Aralık 2019'da Güvenlik Konseyi'ne konuşan Birleşmiş Milletler Suriye Özel Elçisi Geir Otto Pederson, muhaliflerin anayasa meselelerini tartışmaya başlamak istemesine karşın Suriye hükümet yetkililerinin reddetmesi, ikinci turunun başlamasına engel olduğunu söyledi.

Uluslararası Kriz Grubu program yöneticisi Joost Hiltermann, "Esed, Suriye'nin Rusya için 'başarısız olamayacak kadar büyük' olduğunu bildiği için (too big to fail for Russia), Rus baskısına karşı her zaman inatçı olmuştur" dedi.

Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde çalışan Orta Doğu uzmanı Irina Zvyagelskaya'ya göre, Rusya'nın Suriye'ye karşı baskı gücü olsa da, Esed'i ekarte etmek Rusya için büyük bir risk oluşturur.

Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu

Dünya Manşet

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