Esad'dan Putin'in işgal girişimine destek! Paralı askerlerini Ukrayna'ya gönderdi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 9. gününde çatışmalar tüm hızıyla sürerken, Rusya'nın Ukrayna'ya Ermenistan üzerinden Beşşar Esad'ın paralı askerlerini sevk ettiği ortaya çıktı.

PARALI ASKERLERİN G

Rusya, Ukrayna'da savaştırmak için Suriye'den paralı askerler getirdi. Elde edilen bilgiye göre Beşşar Esad tarafından Rusya'ya gönderilen paralı askerlerin Ukrayna'ya gidiş güzergahı da belli oldu. Suriye'den yola çıkan paralı askerler Ermenistan'a götürülüyor.

MOZDOK ŞEHRİNDEN ÖZEL EKİPLER EŞLİĞİNDE UKRAYNA'YA

Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde toplanan bu askerler Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki Mozdok şehrine getirildikten sonra Rus ekiple birlikte Ukrayna'ya gönderiliyor.

UKRAYNA'YI TIPKI SURİYE GİBİ İSTİKRARSIZLAŞTIRMA PROJESİ

Rusya'nın Beşşar Esad'ın Ermenistan üzerinden gönderdiği bu paralı askerlerle Ukrayna'da tıpkı Suriye'deki gibi istikrarsızlık oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.