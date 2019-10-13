Esad'a bağlı Suriye ordusunun teröristlere destek vermek için Kobani'ye ve Münbic'e gireceği iddia edildi

13.10.2019 21:11

Reuters ajansı, Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun "Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Menbic'e girecek" dediğini aktardı. Bu iki bölge YPG'li teröristlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunuyor ve Türkiye'nin ilan ettiği güvenli bölgede kalıyor.

KOBANİ VE MENBİC ESAD'A TESLİM EDİLECEK

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada "ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Menbic'e gidecek" dedi. Suriye'deki muhaliflere yakın olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de SDG'nin Rusya ile bir anlaşmaya vardığı ve bu iki kenti Suriye ordusuna teslim edeceği yönünde doğrulanmış haberler aldıklarını yazdı.

SURİYE ORDUSU MENBİC VE KOBANİ'YE DOĞRU HAREKETE GEÇTİ

İngilizce yayın yapan Suriye hükümeti yanlısı Al Masdar gazetesi 12 Ekim'de Halep'teki bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun Menbic'e girmek için SDG ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu aktarmıştı. Rusya merkezli Sputnik Arapça da Suriye ordusundan büyük bir takviye birliğinin Menbic'e doğru yola çıktığını, Rusya'nın bunu bir yanda Suriye diğer yanda ABD ve SDG ile müzakere ederek sağladığını yazdı. BBC Türkçe'nin ulaştığı Kobani'deki kaynaklar, kendilerine Suriye ve Rus ordusunun kente gireceğine dair bir bilgi ulaşmadığını, bölgede durumun sakin olduğunu aktardı. Kobani'de bin civarında ABD askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

TÜRK ASKERLERİNE KARŞI KOYMAK İÇİN BİRLEŞİYORLAR

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Suriye Demokratik Güçleri'nin Türk askerine karşı koymak için Suriye ve Rusya ile bir anlaşma yapmak girişimlerinde bulunduğunu açıklamıştı. Esper, SDG'nin Suriye ve Esad'la bir anlaşmaya varmasının beklendiğini söylemişti. Suriye devlet ajansı Sana da Suriye ordusunun "Suriye topraklarındaki Türk askerlerine karşı koymak için kuzeye yöneldiğini" yazdı.