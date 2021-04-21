ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri start alıyor

3 ay boyunca, aylık seriler şeklinde devam edecek müsabakalarda Rocket League takımları 45.000₺'lik ödülün verileceği ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri çok yakında başlıyor!

ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri kapsamında toplam 45 bin TL ödüllü turnuvada Rocket League takımları ödül miktarına sahip olabilmek için kıyasıya bir mücalede verecekler.

Nisan ayı boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar izledik. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü 19:00'de start alacak olan Nisan ayı finallerinde, Haziran ayındaki büyük final için alın teri döken 8 takımın kıyasıya rekabetlerine şahitlik edeceğiz. Müsabakaları çarşamba günütwitch.tv/ESAesportsTV kanalından izleyebilir bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Nisan ayı birincisi netlik kazanınca, Mayıs ayı serisi için 1 hafta mola verilecek ve birinci hafta kayıtları açık olmuş olacak. Nisan ayında boy gösteren tüm takımlar, adlarından bir daha bahsettirmek için bir şansa daha sahip olmuş olacaklar.