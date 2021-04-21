ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri start alıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri start alıyor

ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri start alıyor
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

3 ay boyunca, aylık seriler şeklinde devam edecek müsabakalarda Rocket League takımları 45.000₺'lik ödülün verileceği ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri çok yakında başlıyor!

ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri kapsamında toplam 45 bin TL ödüllü turnuvada Rocket League takımları ödül miktarına sahip olabilmek için kıyasıya bir mücalede verecekler.

Nisan ayı boyunca birbirinden çekişmeli müsabakalar izledik. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü 19:00'de start alacak olan Nisan ayı finallerinde, Haziran ayındaki büyük final için alın teri döken 8 takımın kıyasıya rekabetlerine şahitlik edeceğiz. Müsabakaları çarşamba günütwitch.tv/ESAesportsTV kanalından izleyebilir bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Nisan ayı birincisi netlik kazanınca, Mayıs ayı serisi için 1 hafta mola verilecek ve birinci hafta kayıtları açık olmuş olacak. Nisan ayında boy gösteren tüm takımlar, adlarından bir daha bahsettirmek için bir şansa daha sahip olmuş olacaklar.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Arslan Gökhan Gönül Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESA Otomobol Kupası Nisan ayı finalleri start alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:10:49. #1.16#

title