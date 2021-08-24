ESA Open Fire All Stars başlıyor!

Türkiye'deki 8 büyük VALORANT takımının katılacağı ESA Open Fire All Stars bugün başlıyor. ESA Open Fire All Stars günün karşılaşmaları!

Türkiye'de bir ilk olarak gerçekleştirilecek olan ve 125 bin TL ödül havuzu bulunan ESA Open Fire All Stars bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlangıç yapıyor.

Türkiye'nin önde gelen espor organizasyonları, 1907 Fenerbahçe Espor, BBL Esports, Digital Athletics, Fire Flux Esports, Futbolist, fastPay WildCats, Kafalar Esports ve OtherSide Esports takımlarının katılım sağlayacağı turnuvanın maçları 24 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

24-25-26 Ağustos tarihlerinde grup aşaması, 30 Ağustos'ta çeyrek final ve 31 Ağustos ve 1 Eylül'de ise yarı final maçları gerçekleşecek. Yarı finalin ardından, 3 Eylül'de final maçları ESA Espor Arena'da fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Grup aşaması ardından, iki gruptan da başarılı olan 3'er takım playoff'larda mücadele edecek. Gruplardan birinci olarak çıkan takımlar, playoff aşamasına yarı finalden başlayacaklar.

ESA Open Fire All Stars maçlarını canlı olarak izlemek için buraya tıklayınız.

ESA OPEN FIRE ALL STARS GÜNÜN KARŞILAŞMALARI

OtherSide Esports - fastPay Wildcats 17:00

1907 Fenerbahçe Espor - Kafalar Esports 18:00

BBL Esports - Fire Flux Esports 20.00

Digital Athletics - Futbolist 21.30

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.