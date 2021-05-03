ESA Esports Otomobol turnuvasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı!
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ESA Esports Otomobol turnuvasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı!

ESA Esports Otomobol turnuvasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı!
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ESA Esports, Otomobol turnuvasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı!

Bugün Blaze Esports'un ayrılığı ile gündemimize oturan ESA Esports Otomobol turnuvasında yaşanılan olay hakkında açıklama yaptı. ESA sosyal medyadan paylaştığı bir duyuru yazısı ile tüm kamuoyuna yaşanılan olayla ilgili açıklamalarda bulundu!

'da Blaze Esports'un yaptığı açıklama sonrasında kamuoyuna bir açıklama yaptı. ESA "Söz konusu final maçları sonrasında takımlardan gelen itirazlarla harekete geçen hakem heyetimiz ve espor yönetimimiz gerekli araştırmaları yaptı. Tüm tarafların ifadelerini dinledi ve ekibimiz her soruya şeffaflıkla yanıt verdi. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde turnuvanın online olması dolayısıyla öne sürülen bulguların hiçbirisinin, itiraza konu olan takıma yaptırım uygulanması için somut bir kanıt yaratmadığı sonucuna varıldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Playerbros

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