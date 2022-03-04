Es Deli Deli sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkı sözleri! 'Es Deli Deli' şarkısı hakkında bilgiler
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un yeni şarkısı 'Es Deli Deli' Youtube'a yüklendi. Şarkı çok kısa süre içerisinde 400 bin izlenme ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Es Deli Deli sözleri nelerdir? Es Deli Deli şarkısının söz ve müziği kime ait? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkı sözlerine haberimizden bakabilirsiniz...
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Burak Bulut'a aittir. Şarkının sözleri sizlerle...
ES DELİ DELİ ŞARKI SÖZLERİ
Sözün bittiği yer
Burası bırakıp gittiğinev
Gözümün gördüğü şer
Ölünce kıymet bilirler mi
*****
Yürü yüreğim hadi kalk gidelim
Biz rüzgardan daha da sert eseriz
Savrulur ömrüm kopar toz toprak
Yiyelim içelim dağıtalım gezelim
*****
Bu gece dolunayız es deli deli
İki yaka bir araya gelmiyor benim
Küçük bi tebessüm buzlar erir
Es deli deli babam es deli deli
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkısı 4 Mart 2022 Cuma günü yani bugün Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı çok kısa bir sürede 400 bin izlenme ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri yukarıdaki gibidir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
- Söz : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
- Müzik : Burak Bulut
- Aranje : Efe Can
- Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci
- Düzenleme : Kurtuluş Kuş
- Mix - Mastering : Buğra Kunt
- Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş