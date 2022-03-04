Es Deli Deli sözleri! Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkı sözleri! 'Es Deli Deli' şarkısı hakkında bilgiler

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkı sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Kurtuluş Kuş & Burak Bulut ikilisine aittir. Şarkının müziği ise Burak Bulut'a aittir. Şarkının sözleri sizlerle...

ES DELİ DELİ ŞARKI SÖZLERİ

Sözün bittiği yer

Burası bırakıp gittiğinev

Gözümün gördüğü şer

Ölünce kıymet bilirler mi

*****

Yürü yüreğim hadi kalk gidelim

Biz rüzgardan daha da sert eseriz

Savrulur ömrüm kopar toz toprak

Yiyelim içelim dağıtalım gezelim

*****

Bu gece dolunayız es deli deli

İki yaka bir araya gelmiyor benim

Küçük bi tebessüm buzlar erir

Es deli deli babam es deli deli

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Es Deli Deli şarkısı 4 Mart 2022 Cuma günü yani bugün Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı çok kısa bir sürede 400 bin izlenme ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri yukarıdaki gibidir. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut

Müzik : Burak Bulut

Aranje : Efe Can

Yardımcı Aranjör : Bahattin Ekinci

Düzenleme : Kurtuluş Kuş

Mix - Mastering : Buğra Kunt

Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş

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