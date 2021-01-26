Iğdır'dan Erzurum'a dönen kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Iğdır'dan Erzurum'a dönen kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu

26.01.2021 08:06 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:53

Erzurum'da bir kargo şirketi şoförünün, Iğdır'dan dönerken ayakları dondu. Şoför "Kamyonun kaloriferi açıktı. Buna rağmen camlar bile buz tutmuştu. Eve geldiğimde kamyondan inemedim böyle bir şey ne duydum ne gördüm" diye yaşananları anlatırken, doktorlar şoförün ayaklarında ikinci ve üçüncü derece yanıkların meydana geldiğini söyledi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum'da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak'ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı.

"BÖYLE BİR ŞEY NE YAŞADIM NE DUYDUM"

Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu. Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik. Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum" diye konuştu.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti. Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.

Iğdır-Erzurum arasında kuryelik yapan kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu
Iğdır'dan Erzurum'a dönen kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Meral Akşener Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hisarcık Başakşehir Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Iğdır'dan Erzurum'a dönen kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:12:14. #1.15#
title