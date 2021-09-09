Erzurumlu esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurumlu esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü

Erzurumlu esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü
Anadolu Ajansı / Köksal Sayın - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde esnaf Nevzat Makas'ın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni aracıyla geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum'un İspir ilçesinde esnaf Nevzat Makas'ın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni aracıyla geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan İkizdere-İspir Yolu'nun en önemli bölümünü oluşturan 2640 rakımlı Ovit Dağı'nda inşa edilen tüneli, açılışının yapıldığı 13 Haziran 2018'den sonraki gün kullanarak cep telefonuyla, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği video çeken Makas'ın bu kaydı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yeniden paylaşıldı.

Makas, 14 kilometreyle dünyada çift tüplü inşa edilen en uzun 3. kara yolu tüneli olan Ovit'i geçerken çektiği videosunda, duygularını şu sözlerle ifade ediyor:

"Maşallah, süphanallah, Allah kem gözlerden korusun. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gel de heyecanlanma be kardeşim. Rabb'im güçlü Türkiye'mize daha da güç, kuvvet versin. Bu gurur hepimize yeter, yeter ki vatanımızı, devletimizi sevelim."

İlçedeki dükkanında yöresel ürün ticareti yapan Makas, AA muhabirine, tünelden geçerken güçlü Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye neler yaptığını gördüğünü söyledi.

O anki heyecanla böyle bir video çektiğini anlatan Makas, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın sağlıktan tarıma, güvenlikten ulaşıma kadar her alanda hizmetleri var. Türkiye'mizin önceden 'Türk malı' yazılı sadece mantar tabancaları (oyuncak) vardı, şimdi sadece gökyüzünde SİHA ve İHA'lar var. Bir seçmen olarak bunlarla gurur duyuyorum. Durmak yok, yola devam Türkiye'm." diye konuştu.

Vatana ve devlete sahip çıkma zamanı olduğunu belirten Makas, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Köksal Sayın

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Diego Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erzurumlu esnafın 3 yıl önce Ovit Tüneli'ni geçerken çektiği video sosyal medyada ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:12:31. #1.16#

title