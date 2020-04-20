Erzurumlu çiftçi 'Biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı
Erzurumlu çiftçi 'Biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı Sattığı ineğin parasını ilçe jandarma komutanlığına teslim etti Erzurum'un Aşkale ilçesi Karahasan Mahallesi'nde bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini...
20.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:21
Erzurumlu çiftçi 'Biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı
Sattığı ineğin parasını ilçe jandarma komutanlığına teslim etti
ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesi Karahasan Mahallesi'nde bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışlayarak kampanyaya destek oldu.
Aşkale'nin Karahasan Mahallesi'nde çiftçilik eden Yakup Artık, beslediği ineği 2 bin 850 liraya satarak 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına bağışladı. Artık, alıcıdan aldığı parayı İlçe Jandarma komutanlığına teslim etti.
İneğini kampanyaya bağışlayan Artık, dayanışma ve birlikteliğin önemli olduğunu, herkesin kendince başlatılan kampanyaya destek sunması gerektiğini söyledi.
Kaynak: İHA