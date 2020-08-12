ERZURUM Yanan oğluna, hortumla müdahale etti Yanan oğluna, hortumla müdahale ettiARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde üzerine kolonya döktükten sonra tişörtündeki ipi yakmak isteyen Fatih Sönmez (10), bir anda alev aldı.

Yanan oğluna, hortumla müdahale etti

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde üzerine kolonya döktükten sonra tişörtündeki ipi yakmak isteyen Fatih Sönmez (10), bir anda alev aldı. Fatih'in çığlıklarına yetişen anne Çiğdem Sönmez, oğlunu saran alevleri hortumla söndürdü.

Çıldır ilçesinde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra eve dönen Fatih Sönmez, banyo yaptı. Elbisesini değiştiren Fatih, saçına, ellerine yüzüne ve üzerine kolonya döktü. Tişörtünden çıkan ipliği kesmek yerine kibritle yakmak isteyen Fatih bir anda alevler arasında kaldı. Kolonyalı olan tişörtü tutuşan Fatih, çığlıklar atında yardımına bahçedeki annesi Çiğdem Sönmez koştu. Oğlunun tişörtünü yırtmaya çalışan anne, daha sonra eline geçirdiği hortumla alevleri söndürdü. Oğlunu yanmaktan kurtaran anne sağlık ekiplerinden yardım istedi. Göğsünde yanıklar oluşan Fatih, Ardahan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevkedilerek tedavi altına alındı.

Tişörtündeki ipi çekerek koparmak istediğini ancak olmayınca çakmakla yaktığını söyleyen Fatih Sönmez, "Kolonya döktükten sonra ipi yakmak istedim, ancak bir anda tişörtüm alev aldı. Annem yetişmeseydi yanacaktım" dedi.

Banyo yapan Fatih'in üzerini değiştiğini, kolonya dökerek süslendiğini anlatan anne Çiğdem Sönmez, "Ben bahçede uğraşırken Fatih'in çığlığı üzerine eve koştum. Alevleri görünce önce üzerindeki tişörtü yırttım, daha sonra elime aldığım hortumla su tutarak söndürdüm" diye konuştu.

Kaynak: DHA