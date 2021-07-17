Erzurum'un Olur ile Artvin'in Yusufeli kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Erzurum'un Olur ilçesini Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum'un Olur ilçesini Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlayan kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi sınırlarında yer alan Olur-Yusufeli kara yoluna sağanak sonrası kaya parçaları düştü.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Ekipler, heyelan nedeniyle yapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan