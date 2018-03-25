Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100'üncü Yılı Kutlandı

Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 100. Yılı Kutlamaları programı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlik gecesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yanı sıra; Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, MHP İl Başkanı Levent Bülbül, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Mustafa Ak, Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı Akif Akyürek, dernek başkanları ve çok sayıda misafir yer aldı. Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı Akif Akyürek, "Tarihi binlerce yıllık geçmişe dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erzurum'un 100. Yılını kutlamak ve anlamak üzere burada bulunuyoruz. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmadıkları için tüm misafirlere teşekkürlerimiz sunuyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Pervin Töre'de, "Bu gecede hemşerilerimle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz Erzurumlular için böyle anlamlı bir günde bir arada olmamızı sağlayan Dernek Başkanı Akif Akyürek'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erzurum'un kurtuluşunun 100. yılında Sakarya'da yaşayan Erzurumlularla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve İslam'ın kalesi haline gelmiş kadim şehrimiz Erzurum, tam bir asır önce düşman işgalinden kurtuldu. Erzurum'la birlikte Türkiye kurtuldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Bu kurtuluşu gerçekleştiren atalarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Toçoğlu, "Geçmişi unutmayacağız. Geçmişimize sahip çıkarak geleceğe beraberce yürümeye devam edeceğiz. Başka coğrafyalardan gelen insanlarla birlikte bu güzel şehir Sakarya'yı inşa ettik. Hep birlikte Sakarya olduk. Sakaryalı olduk. Sakaryamıza değer kattık. Hep beraber Sakarya'yı hayallerin, umutların ve geleceğin şehri haline getirdik" ifadelerini kullandı. - SAKARYA