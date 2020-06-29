ERZURUM Traktör ile balya makinesi arasında kalarak can verdi Traktör ile balya makinesi arasında kalarak can verdiERZURUM'un İspir İlçesi Madenköprü Mahallesi'nde arazide ot toplayan Mustafa Yıldırım, devrilen traktör ile balya makinesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Traktör ile balya makinesi arasında kalarak can verdi

ERZURUM'un İspir İlçesi Madenköprü Mahallesi'nde arazide ot toplayan Mustafa Yıldırım, devrilen traktör ile balya makinesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, Madenköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yıldırım, traktörüne bağladığı balya makinesiyle tarlada ot toplamaya başladı. Yamaç olan tarlada yapılan çalışma sırasında Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine traktör takla attı. Sürücü Mustafa Yıldırım, traktör ile balya makinesi arasında sıkıştı. Çevrede çalışan vatandaşlar kazayı görünce muhtar Yaşar Dursun'a bilgi verdi. Olay yerin gelen muhtar Yaşar Dursun ve vatandaşların çalışmaları sonucu Mustafa Yıldırım sıkıştığı yerden çıkarılmasına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrası Yıldırım'ın cenazesi İspir Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Yıldırım'ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA