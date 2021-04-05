Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor
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Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

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Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan zaman zaman meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları ulaşımı aksatıyor.

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Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan zaman zaman meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları ulaşımı aksatıyor.

Erzurum-Tekman karayolu Taşkesen mevkisinde yaşanan heyelan ve toprak kaymaları ulaşımda aksamalara yol açıyor. Bölge sakinleri, olumsuz hava koşullarında Taşkesen mevkisinde heyelan ve toprak kaymaları yaşandığını, ulaşımda aksamalar yaşandığını, bu konuda yardım beklediklerini dile getirdi. - ERZURUM

Erzurum-Tekman karayolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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