Erzurum otizmli melih: bizler farklı değiliz

26.11.2019 10:09 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:17

Otizmli Melih: Bizler farklı değiliz

Erzurum Polis Amca İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencileri otistik öğrencilere destek için balon uçurdu. Arkadaşlarıyla birlikte balon uçuran otizmli Melih Nişancı, "Bizler farklı değiliz. Otizmliyim ama derslerime devam ediyorum, arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum" dedi.

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki Polis Amca İlkokulu'nun 3-A ve 3-C sınıfında okuyan yaklaşık 60 öğrenci öğretmenleri Serap Mutlu Aydın, Hakan Karakılıç'la birlikte otizmli öğrencilere farkındalık oluşturmak için balon uçurdu. Ellerinde mavi-beyaz balonlarla okul bahçesine çıkan öğrenciler, 'Herkes Kadar Aynı, Herkes Kadar Farklıyız' afişi astı. 'Otizm sevgi ister', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Otizm hastalık değil farklılıktır', 'Beni koşulsuzca sevin' yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, otistik çocuklara destek verilmesini istedi.

Arkadaşlarıyla birlikte balon uçuran 3-A sınıfının tek otizimli öğrencisi Melih Nişancı, "Bizler farklı değiliz. Ben otizmliyim ama derslerime devam ediyorum. Hikaye okuyorum, okuduğumu anlayabiliyorum. Arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum. Oyunlar oynuyoruz" diye konuştu.

Otizmin bir hastalık olmadığını söyleyen öğrenciler, "Sınıfımızda otizmli arkadaşımız var. Onun da bizden farkı yok, çok iyi anlaşıyoruz. Onların da bizim gibi sevgiye ihtiyacı var. Dersleri bizimle aynı. Otizm bir hastalık değil, onlar da bizim gibi insan. Onlara sahip çıkılmasını istiyoruz" dediler.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği yaptıklarını belirten sınıf öğretmenı Serap Mutlu Aydın, "Otistik çocuklar bizim çocuklarımız, onların dışlanmasını istemiyoruz. Otizm bir hastalık değil, gelişimsel bozukluk. Otizm, erken teşhis ve bireysel eğitimle çözülebilir. Biz çocuklarımızın dışlanmasını istemiyoruz" dedi.

Sınıf öğretmeni Hakan Karakılıç, otizmli Melih Nişancı'nın kendi sınıfında eğitim gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"35 öğrencim var, Melih'in onlardan hiçbirisinden farklı bir yanı yok. Bizim amacımız otizmli öğrencilerin de bu sınıflarda eğitim alabileceği, onlara da diğer öğrencilerimize tanıdığımız hakları tanımamız gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturmaktı."

Ellerindeki mavi-beyaz balonları havaya fırlatan çocuklar daha sonra aralarında oyuna daldılar.

Kaynak: DHA