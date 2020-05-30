ERZURUM OLTU'DA GELİNCİKLER DOĞAYI KIRMIZIYA BOYADI
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ERZURUM OLTU'DA GELİNCİKLER DOĞAYI KIRMIZIYA BOYADI

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincilkler, ovayı kırmızıya boyadı.

30.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:36

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde baharla birlikte kendiliğinden yetişen gelincilkler, ovayı kırmızıya boyadı.

Geçtiğimiz hafta etkilini olan yağış ve fırtınadan sonra Oltu'da hava sıcaklığı mevsim normallerine yükseldi. En yüksek sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı ilçede doğa da canlandı. Oltu İlçesine bağlı Dutlu Mahallesi'nde açan gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Yeşil doğanın ortasında oluşan kırmızı gelincik tarlaları büyük ilgi gördü. Dutlu Mahallesi'nde yaşayan Recep Akbulut(55) eşi Muazzez (52) ile birlikte gelinciklerin içerisnde dolaşarak büyüleyici güzelliklerin keyfini çıkardı.

Oltu-Göle karayolu kenarında kırmızıya dönen gelincik tarlaları vatandaşların da dikkatini çekiyor. Araçlarından inen vatandaşlar, gelincikler arasında bol bol fotoğraf çektiriyor.

ERZURUM OLTU'DA GELİNCİKLER DOĞAYI KIRMIZIYA BOYADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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