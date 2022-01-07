Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı - Haberler
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Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü askeri mahrem yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bugün sabaha karşı 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Erzurum'da büfe, market gibi iş yerlerinde halka açık olarak kullanılan sabit/kontörlü hatlardan iletişim kurulan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün gizli sorumlularından olan 8 astsubay, 5 ihraç edilmiş askeri okul öğrencisi, 4 GATA'dan ihraç olup doktor olarak görev yapan toplam 17 şahsın arandığı da tespit edildi. Erzurum'da iki, Ankara'da 5, İstanbul'da 3, Adana'da, Uşak'ta, Bilecik'te, Muş'ta ve Amasya'da bir, Ağrı'da iki farklı adrese düzenlenen baskınlarda toplam 14 şahıs yakalanırken, firari durumdaki şahıslardan 2'sinin yurt dışında oldukları tespit edildi. 1 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Erzurum'a sevki ile adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(Şahap Gürler-İHA)

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Erzurum merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

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