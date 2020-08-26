ERZURUM Mahalleye inen dağ keçilerini görüntülediler Mahalleye inen dağ keçilerini görüntüledilerERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı mahallesi kırsalına inerek ağaçlardaki yaprakları yiyen 20'den fazla dağ keçisini izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü çekti.

Mahalleye inen dağ keçilerini görüntülediler

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Pehlivanlı mahallesi kırsalına inerek ağaçlardaki yaprakları yiyen 20'den fazla dağ keçisini izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü çekti.

Başta dağ keçisi olmak üzere bir çok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Tortum ilçesine 30 kilometre mesafedeki Pehlivanlı Mahallesi'nin güneyindeki dağlık araziye 20'den fazla yaban dağ keçisi indi. Arazideki ağaçların yapraklarını yiyen dağ keçilerini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntü çekti. Yavru keçilerin kayalıklar üzerinde atlayarak oyun oynadıkları anları görüntüleyen vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre arazide ağaçların yapraklarını yiyen yaban dağ keçileri daha sonra dağlık arazide kayboldu. Bölgenin yaban dağ keçisi açısından zengin olduğunu belirten vatandaşlar, ilk defa bu kadar çok keçinin arazide görüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA