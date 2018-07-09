Erzurum Katil Ayı Arıbahçe Köyünün Kabusu Oldu

Erzurum merkez Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe köyünde hayvanlarına bakmak için dağlık alana giden Yunus Tosunoğlu'nu (35) öldürüp, iki büyükbaş hayvanı da telef eden ayı, köy halkının kabusu oldu. Ayı korkusu nedeniyle çocuklar evlerinin önünden ayrılmazken, büyükler de tedirgin olduklarını ve mecbur kalmadıkça köyün dışına çıkmadıklarını söyledi. Köyün etrafında gezen ve halkın kabusu olan ayıdan bir an evvel kurtulmak istediklerini ifade eden Taner Tosunoğlu, "Hayvancılık yaptığımız için köyde duruyoruz. Ayı yüzünden huzursuzuz. Onları vurmamız da yasak. Devlet gelip ayılarını toplayıp götürsün nerede besliyorsa beslesin" dedi. Olay, 21 Temmuz öğle saatlerinde Yakutiye ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Arıbahçe köyü dağlık alanında meydana geldi. Yakınları ve arkadaşlarından oluşan 4 kişiyle hayvanlarını kontrol etmek amacıyla Gülümdere mevkii'ne giden Yunus Tosunoğlu, ağaçların arasından çıkan ayının saldırısına uğradı. Yunus Tosunoğlu ve ayı uçuruma yuvarlandı. Olay yerindeki arkadaşları durumu jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Bölgeye karayoluyla ekipler inemeyince askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden inen AFAD ekibi, Yunus Tosunoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Ayının ise kaçtığı belirlendi. Hayvancılıkla uğraşan Yunus Tosunoğlu'nun cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü ve 22 Temummuz günü köyünde toprağa verildi. Yaşanan bu olaydan 10 gün sonra Yunus Tosunoğlu gibi hayvanlara bakmak için yaylaya giden akrabaları Taner Tosunoğlu ile Hakim Tosunoğlu'nun karşısına ayı çıktı. Ayıdan korkup kaçan Hakim Tosunoğlu başını ağaca çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Köyün etrafında gezen ve halkın kabusu olan ayıdan biran evvel kurtulmak istediklerini ifade eden Taner Tosunoğlu,köyde huzur kalmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Hayvancılık yaptığımız için köyde duruyoruz. Ayı yüzünden huzursusuz. 5 Temmuz günü iki akrabamla birlikte tıpkı ayının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Yunus Tosunoğlu gibi yayladaki hayvanlara bakmak ve onlara su vermek için yaylaya gittik. O sırada katil ayı karşımıza çıktı. Kaçarak canımızı zor kurtardık. Dağdaki ne çobanlarımızın ne de hayvanlarımızın yanına gidemiyoruz. Öldürsek, devlet en az 20 bin lira ceza yazarım diyor. O zaman ayıları düşünüyorsanız gelip hepsini toplayıp götürün, nerede beslerseniz besleyin. Eğer onlar burada duracaksa bizim burada yaşamamızın bir anlamı yok. Kimse köyden dışarı çıkamıyor. Tarlasına su vermeye bile gidemiyor. Sayıları da her geçen gün artıyor. Çobanım ve ailesi yaylada hayvanlarla kalıyor. ya onları saldırıp ölüdürürse. Tamam ayıları öldürmeyelim, yaşatalım. Ama bizi de öldürmeyin. Hayvan canı insan canından daha mı önemli? Ayının öldürdüğü fidang ibi delikanlı Yunus'un 3 çocuğu sahipsiz kaldı. Hayvan haklarını savunuyorlar ama insan hakkı yok. Köyümüz 100 haneli ama ne gece ne gündüz sokağa pek kimse çıkmadığı için terk edilmiş bir yere benziyor. Yaylada veya herhangi bir yede yürürken heran karşımıza ayı çıkabilir. Bir ençesi insanı öldürmleşye yeterli." Ayıların geceleri rüyasına girdiğini söyleyen 82 yaşındaki Abdullah Bostancı ise, "Bugün kadar köyümüzde böyle bir şey yoktu. Köyün genç nüfusu göç etti. Kalanları çoğu yaşlı. Evden camiye bile güçlükle yürüyoruz. Ayı karşımıza çıksa hiç şansımız yok. Benim rüyalarıma bile giriyor. Devlet büyüklerimizden buna bir önlem almasını istiyoruz. Daha önceleri köyün dışına çıkan çocuklarımızı şimdi evine önüne bile bırakmak istemiyoruz" diye konuştu