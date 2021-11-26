Erzurum'daki otizimli çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle tatil yapacak - Haberler
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Erzurum'daki otizimli çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle tatil yapacak

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum'daki otizimli çocuklar Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle tatil yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Erzurum'daki 25 otizimli çocuk, aileleriyle tatil kampı yapmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderildi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Erzurum'daki 25 otizimli çocuk, aileleriyle tatil kampı yapmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderildi.

Erzurum Lisesi önünde bir araya gelen aileler, daha sonra otobüslerle havalimanına götürüldü.

Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 kişilik bir grupla Aydın'ın Kuşadası ilçesine 3 günlük bir kampa gideceklerini söyledi.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür eden Yaşarbaş, "Otizmli çocuklarımızla hava şartları iyi olduğu takdirde havuz, deniz, spor, resim boyama ve çeşitli eğlencelerle dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün koordinesinde 50 kişilik grupla bu kampa katılacağız." diye konuştu.

Kuşadası'ndaki 3 günlük kampa katılmak için aileleriyle yola çıkan otizmli çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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