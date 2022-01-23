Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Köprüköy-Horasan kara yolunun Hınıs ilçesi kavşağında yolcu otobüsüyle 34 JC 2533 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonetteki 2'si ağır 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Erzurum'da yolcu otobüsüyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

Kamyonet, Köprüköy, Erzurum, Güncel, Haber

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