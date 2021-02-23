Kaybolan kedisine üzülen kadın, muhabbet kuşu hediyesiyle moral buldu

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Erzurum'da kedisi kaybolduğu için üzülen 72 yaşındaki felçli Sevgi Aksakal, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın muhabbet kuşu hediyesiyle büyük sevinç yaşadı.

Felçli olduğu için yatağa bağımlı yaşayan ve bir süre önce kedisi kaybolan Aksakal, Belediye Başkanı Sunar'ı arayarak yalnız kaldığını ve kendisine yardımcı olmasını istedi.

Sunar'da aldığı muhabbet kuşunu, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Aksakal'a hediye etti.

Sürpiz hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Aksakal, "İnci adında bir kedim vardı, şu arada otururdu. Onunla sohbet ederek vakit geçirirdim. O bir gün evden çıktı ve bir daha gelmedi. Bu evde yalnız kaldım. Şimdi bu kuşumla vakit geçireceğim, ismini de 'İnci' koydum." diye konuştu.

Sunar da fırsat buldukça Aksakal'ı ziyaret edeceğini ve kendisini yalnız bırakmayacağını anlatarak, "Geçirdiği hastalık sonucu felç olan teyzemizin talebini bugün yerine getirdik. Kafesini özel olarak hazırlattık ve artık bu evde kendisini yalnız hissetmeyecek. Burada bizim için ettiği dualar her şeye değer. Umarım artık evde yatağında yatarken canı sıkılmaz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya