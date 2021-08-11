Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Erzurum'un Oltu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burhan Toksoy'un (37) kullandığı 34 BD 9457 plakalı otomobil, Oltu-Narman kara yolu Sütkans mevkisinde, karşı yönden gelen Nusret K. yönetiminde bulunan büyükbaş hayvan yüklü 21 SY 721 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Toksoy, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Oltu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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