Erzurum'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Erzurum'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bir mahallede ise ağaçlar devirdi.

Erzurum'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
22.05.2020 21:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 21:29

Erzurum'un Oltu ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bir mahallede ise ağaçlar devirdi.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu kentte şiddetli rüzgar nedeniyle Oltu ilçe merkezinde ve Gökçedere Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçarken, kopan çatı o esnada bahçe işleriyle uğraşan Nadi Yılmaz ve eşi Nurten Yılmaz'a isabet ederek çiftin yaralanmalarına sebep oldu.

Yılmaz çifti, Oltu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Özdere ve Tutmaç mahallelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar trafikte aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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